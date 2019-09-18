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Жительница Хмельницкого, завербованная ФСБ РФ, сдалась украинским силовикам

Суд освободил подозреваемую от уголовной ответственности.

Жительница Хмельницкого, завербованная ФСБ РФ, сдалась украинским силовикам
Фото: Lb.ua

Служба безопасности Украины установила, что ФСБ России завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил специальных операций. Об этом говорится в материалах суда.

Установлено, что уроженка Красного Луча (Луганская область) Екатерина Болдырева была задержана боевиками ЛНР на пункте пропуска "Станица Луганская" в январе этого года. Женщину доставили в здание "Министерства государственной безопасности" ЛНР в Луганске, где ее допросили сотрудники ФСБ РФ.

Российские спецслужбы завербовали женщину для проведения подрывной деятельности против Украины. Основным средством связи с представителями ФСБ был определен мессенджер "WhatsApp". Первым заданием агента ФСБ было установить текущее место жительства бывшего боевика и установить возможные факты его сотрудничества с органами СБУ.

Также женщина должна была склонить экс-боевика к сотрудничеству с ФСБ.

После получения задания Болдырева беспрепятственно выехала из Луганска в Хмельницкий.

В дальнейшем 25 апреля она, находясь в Хмельницком, получила второе задание, которое заключалось в сборе персональной и служебной информации о сотрудниках управления СБУ в Хмельницкой области и военнослужащих воинской части А0553 (8-й отдельный полк специального назначения).

Указано, что Болдырева проигнорировала первое и второе задания, которые были предоставлены ей представителем ФСБ РФ, и 7 мая обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о своей связи с иностранной разведкой.

Учитывая это, суд в начале сентября освободил подозреваемую от уголовной ответственности.

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