Парламентский комитет поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого

Городу Переяслав-Хмельницкий в Киевской области вернут историческое название - Переяслав. Соответствующее решение сегодня согласовал профильный комитет Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав", - говорится в сообщении.

Название города употреблялось как Переяславль, то есть указывала на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г.. в честь Переяславской рады и больших заслуг гетьмана Богдана Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.

Горсовет Переяслава инициировал переименование в 2000, а затем в 2017 годах.

Напомним, ранее в этом году Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, но парламент не поддержал соответствующий законопроект.