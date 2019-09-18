Топ-8 прав жінок у пологовому

Стати батьками – омріяне щастя більшості людей. Проте перед народженням дитини варто пройти чимало установ: спочатку для повної діагностики стану здоров’я, а потім – пологовий будинок. Це дуже стресовий період для обох батьків. На жаль, у жінок часто виникають проблеми, пов’язані з незнанням своїх прав у пологових будинках. Для того щоб вміти захистити себе, необхідно завчасно дізнатись про свої права.

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Так, згідно зі статтею 8 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», кожний громадянин України має право на безоплатне отримання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Вказане положення, зокрема, поширюється на отримання медичної допомоги жінкою під час вагітності та пологів.

Ольга народжувала первістка в одному з пологових будинків столиці. Коли швидка привезла її опівночі до пологового, на зміні була бригада лікарів. Акушерка замість того, щоб заспокоювати жінку, котра вперше народжує, накричала на неї та залишила саму в родильному залі. А на рецепції з чоловіка взяли тисячу гривень благодійного внеску на непередбачувані моменти. Чоловік без вагань заплатив, гадаючи, що саме від цього залежить життя та здоров’я первістка. Тож стресові ситуації досить часто змушують нас робити необдумані вчинки. Проте для того щоб подібного не сталося, треба знати свої права.

Відповідно, якщо у вас вимагають необґрунтовані платежі, благодійні внески тощо, звертайтеся до правоохоронних органів (прокуратура, МВС) з відповідними заявами.

Давайте розглянемо найпоширеніші права вагітних жінок. Згідно з Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пацієнт має право:

Право самостійно вибирати собі лікаря або вимагати його заміни, якщо «спрацюватися» не вдалося. Не можна вважати це примхами вагітної – від гарного настрою, оптимістичного погляду в майбутнє в цьому особливому «положенні» залежить дуже багато. Не обов’язково ставати на облік в жіночу консультацію за місцем прописки – Законом визначено, що пацієнт має право бути прийнятим у будь-якій державній лікувальній установі на свій вибір, якщо ця медична установа має можливість забезпечити відповідне лікування. Крім того, лікар зобов’язаний у доступній формі пояснити мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів та прогноз на майбутнє, у тому числі ризики для здоров’я жінки та її дитини (ст. 39).

Право на психологічну підготовку до пологів.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2011 № 417 визначено, що в поліклініках та жіночих консультаціях вагітну та членів її родини готують до майбутнього батьківства у «Школі відповідального батьківства». Робота проводиться з використанням демонстраційних матеріалів, технічних засобів і предметів догляду за дитиною. Досить важливо кожному подружжю пройти цю школу. Саме там їх поінформують, як себе поводити під час вагітності, пологів і які вони мають права.

Право вибору пологового будинку і лікаря.

Право на свободу вибору в охороні здоров’я закріплено в Європейській хартії прав пацієнтів, у статті 5 якої йдеться, що «кожен має право на свободу вибору між різними медичними процедурами та закладами (фахівцями) на підставі адекватної інформації». Також це право прописане в Основах законодавства України про охорону здоров’я (ст. 6 (п. «д»), 34 (ч. 2), 36, 38), у Цивільному кодексі України (ст. 284 (ч. 2), 633), Законі «Про захист прав споживачів» (ст. 21). Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря затверджені наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 503. Право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання закріплене в Європейській хартії прав пацієнтів (ст. 4). Також це право закріплене у Конституції України (ст. 28 (ч. 3), 29 (ч. 1), Основах законодавства України про охорону здоров’я (ст. 42, 43, 44), Цивільному кодексі України (ст.284 (ч. 3, 4, 5), 286 (ч. 4), 289).

Право на інформацію.

Медперсонал зобов’язаний інформувати жінку про її стан здоров’я та майбутньої дитини, результати аналізів, будь-які маніпуляції, які робитимуть, тощо. Всю подібну інформацію жінка має право отримати не лише в усній, але й у письмовій формі. Це означає, що їй не можуть відмовити в бажанні ознайомитися з записами в історії пологів.

У пологовому будинку під час пологів жінка має право на комфортне перебування, повагу до особи і створення відповідної психологічної атмосфери. Згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я, породілля має право на психологічну підтримку членів родини, що означає перебування їх поруч під час пологів. Також забезпечується конфіденційність та інтимність пологів. Для максимального комфорту породіллі їй дається право на власний розсуд вибирати положення під час пологів. Із перших хвилин перебування в пологовому будинку у майбутніх мам є право на високу культуру медичного обслуговування. Всі працівники акушерського стаціонару повинні володіти сучасними методами психологічної підтримки вагітних і породіль.

Право на сімейні (партнерські) пологи.

Майбутні батьки мають завчасно звернутися до адміністрації пологового будинку (головного лікаря, заввідділення) і повідомити про своє бажання партнерських пологів. Присутніми під час пологів можуть бути не більше 2 осіб.

Пологи мають відбуватися лише в індивідуальному пологовому залі. Відповідно, величезні пологові зали з двома ліжками не відповідають вимогам законодавства.

Принципи проведення нормальних пологів:

∙ визначення плану ведення пологів та обов'язкове узгодження його з жінкою/сім'єю;

∙ заохочення емоційної підтримки породіллі під час пологів (організація партнерських пологів);

∙ моніторинг стану матері, плода та прогресування пологів;

∙ використання партограми для прийняття рішення щодо перебігу пологів, а також необхідності та об'єму втручань;

∙ широке використання немедикаментозних засобів для знеболення пологів;

∙ заохочення жінки до вільного пересування під час пологів та забезпечення можливості вільного вибору положення для народження дитини;

∙ оцінка стану дитини при народженні, забезпечення контакту «шкіра до шкіри» між матір'ю та новонародженим, прикладання до грудей матері за появи пошукового та смоктального рефлексу;

∙ профілактика післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією матки, шляхом використання методики активного ведення третього періоду пологів.

Новонароджена дитина може бути виписана з пологового стаціонару на третю добу життя, якщо загальний стан дитини, рівень підготовки та інформування матері з питань догляду та контролю за станом дитини відповідають нормі.

Також нагадую, якщо Ви завчасно визначились з іменем малюка, просто в пологовому будинку можна зареєструвати дитину та отримати Свідоцтво про народження.