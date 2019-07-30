Большие проблемы небанковского микрокредитования
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
ГлавнаяПолитика

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению.

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов.

"Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или "Государство в смартфоне" является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократическое ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Советник президента Украины Михаил Федоров отметил, что проект "еМалятко" – уникальный не только в Украине, но и в мире.

"Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им", - сказал он.

По словам Федотова, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов, а уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта.

Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг:

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрация места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.

Реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Ранее президент Владимир Зеленский поручил создать единый веб-портал электронных услуг.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также