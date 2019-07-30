Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов.

"Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или "Государство в смартфоне" является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократическое ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Советник президента Украины Михаил Федоров отметил, что проект "еМалятко" – уникальный не только в Украине, но и в мире.

"Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им", - сказал он.

По словам Федотова, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов, а уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта.

Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг:

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрация места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.

Реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Ранее президент Владимир Зеленский поручил создать единый веб-портал электронных услуг.