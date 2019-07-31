Судья Вовк считает, что дело против него - это месть НАБУ

Вовк считает, что у Сытника есть личный интерес в дискредитации судей ОАСК.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк убежден, что дело против него открыто из-за мести со стороны руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США. Напомню, что это дело по существу рассматривал именно ОАСК и вынес решение в декабре 2018 года. Ответчиком, в частности, был Сытник. ОАСК установил, что Сытник как руководитель антикоррупционного ведомства превысил свои должностные полномочия, грубо нарушил законодательство Украины, в результате чего стал инструментом внешнеполитических процессов и вмешался в формирование внешней политики Украины. А вообще речь идет о деле по разглашению информации следствия, саботажу избирательной кампании другого государства и многом другом", - написал Вовк.

Он также предположил, что у Сытника есть личный интерес в дискредитации судей ОАСК.

"ОАСК как независимый суд установил: со стороны Сытника было превышение полномочий и вмешательство в выборы в США. И это нанесло ущерб интересам государства Украина. В подтверждение моих слов добавлю, что президент США [Дональд] Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника. Не сомневаюсь, что эти требования актуальны и сегодня. Итак, Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей ОАСК и избежать ответственности за свои противоправные действия", - добавил Вовк.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, что что нынешнее руководство страны не имеет отношения к обыскам.

В 2017 году сотрудники НАБУ приходили с обыском к Вовку и вынесли из его кабинета вынесли системный блок.