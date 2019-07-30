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НАБУ поймало скрывавшегося от следствия зама Головина

Гейко фигурирует в деле о контрабандных сигаретах.

НАБУ поймало скрывавшегося от следствия зама Головина
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро 30 июля задержали бывшего первого заместителя начальника полиции Одесской области Константина Гейко.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Гейко проходит по одному уголовному делу вместе со своим бывшим шефом Дмитрием Головиным. Обоих подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота.

Следствие считает, что в 2017 году они завладели семью контейнерами контрафактных сигарет, имевшей статус вещественных доказательств в уголовном производстве. После этого продукцию пустили на продажу.

Рыночная стоимость такой партии оценивается в 50 млн грн.

Головин с 26 июля находится под домашним арестом.

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