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Россиянин за взятку пытался "выкупить" товарища у пограничников в аэропорту Одессы

На него пограничники оформили статью за взяточничество. 

В воскресенье авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл гражданин РФ, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников за $1,5тыс., чтобы те пропустили его. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на мужчину, который ее предлагал материалы по ч.3 ст. 369 УК (взяточничество).

Фото: dpsu.gov.ua

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполиции.

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того, сотрудниками Госпогранслужбы в эти выходные было задокументировано еще 5 случаев предложений взяток. От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.

Напомним, в июле этого года в Ровенской области задержали директора национального парка на взятке $5 тыс. Чиновник требовал и получил взятку от директора одного из фермерских хозяйств. За эти деньги он обещал не создавать препятствий для работы фермерского хозяйства.

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