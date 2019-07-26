Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1"
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС
Механик российского танкера рассказал о действиях СБУ при обыске
Механик российского танкера рассказал о действиях СБУ при обыске
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяОбществоЖизнь

СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в "ЛНР"

Маршрут пролегал через территорию РФ.

СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в "ЛНР"
Фото: Пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконных пассажирских перевозок к временно оккупированных районов Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центрСБУ.

По данным спецслужбы, организовали нелегальные автобусные рейсы жители временно неподконтрольных районов Луганской области.

Маршрут пролегал через территорию РФ на неподконтрольную территорию Луганской области. Государственную границу автобусы пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности делец привлек двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и другие улики.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области предотвратили вывоз деталей для ремонта Ми-8, Ми-24 в Россию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также