СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок из Одессы в "ЛНР"

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконных пассажирских перевозок к временно оккупированных районов Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центрСБУ.

По данным спецслужбы, организовали нелегальные автобусные рейсы жители временно неподконтрольных районов Луганской области.

Маршрут пролегал через территорию РФ на неподконтрольную территорию Луганской области. Государственную границу автобусы пересекали в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности делец привлек двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и другие улики.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области предотвратили вывоз деталей для ремонта Ми-8, Ми-24 в Россию.