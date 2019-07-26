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Князев подписал приказ о реорганизации патрульной полиции в Одессе

Всех командиров рот и батальонов отправят на переаттестацию.

Глава Национальной полиции Сергей Князев подписал приказ о реорганизации патрульной полиции в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Весь личный состав облуправления патрульной полиции выведен вне штата. Командиры подразделений, которые раньше занимали должности в управления, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и Севастополе. Командирам рот и батальонов предстоит пройти квалификационную оценку и переаттестацию.

На два месяца в Одессу командированы лучшие командиры из других управлений, которые будут нести службу на территории города и области.

Главная задача, которая поставлена перед новыми командирами, - укрепить и объединить коллектив, преодолеть негативные явления, которые раньше возникали в работе подразделении, не нивелируя позитив.

Заместителем начальника УПП в Одесской области назначен Дмитрий Кисличенко, который раньше занимал должность командира батальона в Виннице.

Дмитрий Кисличенко
Фото: npu.gov.ua
Дмитрий Кисличенко

Напомним, в начале июля 2019 года сержант патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник заявила об угрозах в свой адрес. По ее мнению, эти угрозы могли быть связаны с тем, что она публично в эфире центрального телевидения рассказала о проблемах в управлении патрульной полиции.

Вскоре после этого начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности.

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