Коррупционеры, экс-регионалы и кнопкодавы: они опять в Раде

В “зеленом” захвате большинства округов на парламентских выборах есть и ложка дегтя - в данном случае “старых” политиков. С огромным удивлением как для оппонентов, так и для самой Зекоманды из политического ландшафта удалось убрать таких мастодонтов, как Константин Жеваго, Григорий Калетник, Владимир Литвин и Вячеслав Богуслаев. Победа свадебного фотографа над последним и вовсе стала неким символом, в котором опыт (как оказалось, в народном воображении равен коррупции) потерпел фиаско перед новизной пусть и без необходимой компетенции. Но над солнечной победой “Слуги народа” в некоторых регионах взошли тучи, пусть и мелкие в масштабах страны. 45 округов сумели сохранить за собой нардепы, еще в одном победил парламентарий Рады 7 созыва. Рассказываем, кто они.

Коалиционисты

18 округов взяли нардепы, состоявшие в коалиции. При этом большинство из них шли как самовыдвиженцы. “Народный фронт” и вовсе не выставил партийные списки, поэтому и мажоритарщики шли без партийного флага. А вот БПП, ребрендированная в “ЕС”, отчаянно пыталась избавиться от “токсичных кандидатов”. Некоторые, как-то Сергей Березенко, и вовсе не баллотировались, а другие шли как самовыдвиженцы.

13-ый округ с центром в Калиновке Винницкой области отстоял за собой нардеп Петр Юрчишин. В восьмом созыве он был в фракции БПП, хотя в этот раз победил как самовыдвиженец. Был замечен в кнопкодавстве. Работал в аграрном комитете, который выделял дотации предприятию его жены и брата.

Фото: Слово і діло Петр Юрчишин

Нардеп от БПП Николай Кучер укрепил свои позиции на 17 округе (Ладыжин, Винницкая область). Исправно посещал сессии, но кнопкодавил. Кучера связывают с одним из самых крупных аграриев Украины, собственником “Мироновского хлебопродукта” Юрием Косюком. До Верховной рады Кучер работал менеджером на его предприятиях. МХП имеет несколько предприятий в Ладыжине, на которых работают местные жители, и регулярно получает дотации из бюджета. Кучер будет в Раде не сам - по 15 округу прошла в парламент его дочь Лариса Билозир - депутатка Винницкого облсовета от БПП.

В нелегкой схватке со своим бывшим коллегой по коалиции Сергеем Пашинским (от "НФ") в Коростене (64-ой округ) сумел выиграть нардеп от БПП Владимир Арешонков, ставленник житомирского “бензинового короля” Владимира Петренко. Победил, “засевая” округ концертами, спортивными соревнованиями, подарками. В Раду Арешонков ходил исправно.

Бывший нардеп от БПП (вышел из фракции в июне) Дмитрий Лубинец закрепил за собой округ в Волновахе (60-тый). Лубинец представлял Украину в ПАСЕ. Хотя посетил большинство заседаний, был пойман на кнопкодавстве. Его вместе с Ильей Кивой подозревали в контрабанде товаров в “ЛДНР”.

Фото: facebook/Богдан Дубневич Богдан (справа) и Ярослав Дубневичи

Из двух братев Дубневичей в Раду попадает младший - Ярослав. Нардеп от БПП и глава комитета ВР по транспорту и связи победил на 120-ом округе в Городке Львовской области. Братья Дубневичи являются собственниками двух ТЭЦ. НАБУ ведет дело по поводу нанесения убытков “Нафтогазу” предприятиями Дубневичей. Кроме того, связанные с братьями коммерческие структуры в течение многих лет выигрывают тендеры на поставку запчастей для “Укрзализныци”.

Нардеп от БПП Андрей Лопушанский в третый раз в Раде. Пока как самовыдвиженец от 125-ого округа в Старом Самборе. В восьмом созыве посетил около половины заседаний. Лопушанский - бывший член правления НАК “Нефтегаз”, кум скандального главы “Нефтегаза” Алексея Ивченко. Лопушанский владеет отельным бизнесом, в том числе в Трускавце, но его частично распродали из-за банкротства.

Закрепил за собой 126-ой округ во Львовской области нардеп от БПП Андрей Кит. Хорошо посещал заседания, но кнопокодавил. Работал в аграрном комитете, у его семьи есть сельхозпредприятия.

Нардеп от “НФ” Николай Княжицкий попал в парламент третий раз. В Раде 9 созыва он уже будет представлять Львов (116 округ) от партии Порошенко. Княжицкий в прошлом - руководитель нескольких каналов, сейчас - собственник “Эспрессо TV”. В парламенте возглавлял Комитет по вопросам культуры и духовности, был автором нескольких законопроектов, усиливающих позиции украинского языка в медиа.

Фото: Макс Требухов

Михаил Бондарь в 2014 году победил на 119-ом округе в Бродах как кандидат от “НФ”, в этот - от “ЕС”. Бондарь - ветеран войны на востоке Украины. Примерно работал в Раде.

В Краматорске (48 округ) вновь побеждает нардеп от БПП Максим Ефимов - совладелец крупнейшего городе предприятия “Энергомашспецсталь”. Нардеп также владеет “Донбассэнерго”, которое купил у компаний, близких к Александру Януковичу, и КВЦ “Парковый” (т.н. вертолетная площадка Януковича). Движение “ЧЕСНО” причислило Ефимова к наименее добропорядочными депутатам, в частности из-за кнопкодавства, прогулов, голосования за недемократические законы и подозрения в коррупции.

Заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко победил в Одесской области (137 округ). Экс-регионал Гончаренко в 2014 году сумел удачно сменить политическую ориентацию. Прослыл пылким сторонником Петра Порошенко. Был членом украинской делегации в ПАСЕ.

Фото: facebook/Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко

Нардеп-кнопкодав от БПП Валерий Давиденко победил в Бахмаче (208 округ) Черниговской области. Работал заместителем Министра аграрной политики в правительстве Николая Азарова.

Сергей Рудык вновь победил в Смиле (198 округ) Черкасской области. В 2016 году он вошел в фракцию БПП. До этого успел побывать в “Поре” и “Свободе”. Сейчас баллотировался как самовыдвиженец.

Вновь на 166 округе в Теребовля (Тернопольская область) победил нардеп от БПП Николай Люшняк. До избрания в Раду работал на предприятиях аграрной сферы, а в парламенте - в соответствующем комитете. Компания, которую основал Люшняк, получила заказ от “Укрспирта” на 7,5 млн гривен, а аграрная фирма его помощника - по меньшей мере 14 млн грн дотаций.

Во второй раз на 19-ом округе во Владимир-Волынском победил нардеп от “Народного фронта” Игорь Гузь. Издание Vox Ukraine причисляло его к самым успешным депутатам-реформаторам. Посетил 96% заседаний. Парламентарий представлял Украину в ПАСЕ. Журналисты писали, что связанный с Гузем предприниматель продавал компьютеры в школы, которые оплачивали из бюджета.

В Коломые (88 округ) победил нардеп от “НФ”, спонсор партии Яценюка Андрей Иванчук. Он один из самых активных кнопкодавов ушедшей Рады. Фигурирувал в расследовании о силовом захвате фитнес-центра “Софийский”. Журналисты отмечали, что способ жизни нардепа не соответствует его задекларированным доходам.

Фото: Макс Требухов Андрей Иванчук (справа) во время согласительного совета

Сразу четыре нардепа победили на закарпатских округах - Роберт Горват (Ужгород), внефракционный Виктор Балога (Мукачево), парламентарий от НФ Валерий Лунченко (Хуст), кузен Балог Василий Петевка (Тячев). Горвату и Балоге не очень-то повезло - “Слуга народа” оспаривает результаты в их округах из-за фальсификаций. Горват в 2014 году попал в Раду от этого же, 68 округа, как кандидат от БПП (по квоте “УДАРа”). Хорошо посещал заседания, но кнопкодавил - то же можно сказать о Лунченко. В Раду 8 попал по списку “НФ”, в этот раз - как самовыдвиженец. Одна из сенсаций этого региона - в парламент попал только один из троих братьев Балог. Семья имеет влиятельный бизнес и медиа ресурс в области.

“УКРОПовцы”

Лидер партии “УКРОП” Тарас Батенко во второй раз победил на 123-ем округе (Перемышляны). До 2014 года работал менеджером в филии “Укртранснафты”, контролируемой Игорем Коломойским.

Его однопартийка Ирина Констанкевич снова одержала победу на 23-ом округе в Маневичах (Волынь). Парламентарий посетила 95% заседаний Рады. Константкевич ранее работала в Фонде Игоря Палицы - главы Волынской ОГА и соратника Игоря Коломойского. Использовала фонд Палицы для агитации, что может быть расценено как непрямой подкуп избирателей.

Фото: facebook/Александр Сенько Ирина Костанкевич

Бело-голубые

В четвертый раз в парламент попал экс-регионал Дмитрий Шпенов, победив на 37-ом округе в Кривом Роге. Шпенов голосовал за “диктаторские законы”. В Раде 8 созыва кнопокодавил. Нардеп является соратником коллеги по парламенту и лидера “Оппоблока” Александра Вилкула.

В Мариуполе (47 округ) победил один из лидеров “Оппоблока” Вадим Новинский. Известен своей любовью к русскому православию. Новинский - один из самых богатых депутатов, являющийся основателем финансово-промышленной группы “Смарт-Холдинг” и пакета акций в ахметовском “Метинвесте”.

Во второй раз в Славянске (47 округ) победил Юрий Солод. Вместе с женой и нардепом Натальей Королевской они являются ближайшими соратниками лидера ОПЗЖ Юрия Бойко. В сферу влияния супругов СМИ относят фирму “Укрспецмет”, занимающуюся производством цветного металла. Журналисты обвиняли предприятие в контрабанде металла на оккупированные территории.

Фото: slavdelo.dn.ua Юрий Солод и Наталия Королевская на избирательном участке в городе Славянске Донецкой области.

Нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева называют “папа Бердянска”, и он снова в парламенте. Парламентарий победил на 78-ом округе в этом же городе. Экс-регионал голосовал за диктаторские законы. С Пономаревым связывают предприятие “Агринол” по производству смазочных материалов, которые получало крупные заказы от Бердянского порта. Пономарев фигурировал в ряде других коррупционных скандалов и в деле об убийстве "Сармата".

Нардеп от “Оппоблока” Дмитрий Шенцев находится в Раде с 2006 года. В этот раз победил на 176 округе в Чугуеве. Экс-регионал голосовал за “диктаторские законы”.

“Воля народа”

21-ый округ (Ковель) закрепил за собой Степан Ивахив. Журналисты обвиняли Ивахива в непрямом подкупе избирателей через благотворительный фонд. Не без этой тактики победил на выборах 2019. Ивахив входит в сотню самых богатых людей страны, являюсь совладельцем группы компаний “Континиум” и WOG. Нардеп был замглавы фракции “Воля народа”, которая отчасти состояла из экс-регионалов. Многие депутаты, примкнувшие к этой фракции, голосовали 16 декабря 2014 года за “диктаторские законы”, в том числе и Ивахив. В Раде 8 созыва кнопкодавил.

Фото: facebook/Степан Івахів Степан Ивахив

Один из худших нардепов Рады восьмого созыва по версии “ЧЕСНО”, Олесь Довгий победил в Знеменке Кировоградской области (102 округ). Довгий был близким соратником мэра Киева Леонида Черновецкого. Его обвиняли в причастности к махинациях с землей и недвижимостью. По одному из эпизодов - выделении земли для соратника Януковича Юрия Иванющенко - прокуратура завела дело. С Довгого сняли неприкосновенность, но дальше этого расследование не пошло и его закрыли.

Во второй раз нардепом становится Сергей Шахов от округа с центром в прифронтовой Станице Луганской (114 округ). В парламенте член группы “Воля народа” кнокодавил. Бизнесмен фигурировал в расследовании о незаконной по застройке заповедной зоны в центре Киева. Через свой благотворительный фонд, вероятно, осуществлял подкуп избирателей. К примеру, раздавал тонны сахара избирателям. Кроме самого Шахова, в Луганской области победили еще три члена его команды: юрист фонда Шахова Александр Лукашев выиграл на 113 округе, баллотироваться от ОПЗЖ; сотрудники фонда Александр Сухов и Сергей Вельможный победили как самовыдвиженцы в 107 и 112 округах соответственно.

Фото: facebook/Сергей Шахов Сергей Шахов

Нардеп Андрей Деркач не был только в первых двух созывах Рады. С 1998 года он неизменно сидит в парламенте. В этот раз получил мандат, победив на 159 округе в Глухове, своей традиционной вотчине, за власть над которой в последние годы сражался с мэром города Мишелем Терещенко. Деркач - сын главы СБУ времен Леонида Кучмы, состоятельный бизнесмен, имеет интересы в энергетике и медиабизнесе (ТРК Эра). Считается одним из неформальных “хозяев” Сумской области. Влиятельный прихожанин и спонсор УПЦ МП. Голосовал за “диктаторские законы”.

Коллега Деракача по группе “Воля народа” - Игорь Молоток - победил в Шостке (160 округ). В Раде кнопок давил и носил часы стоимостью годового дохода, указанного в декларации. В июне 2019 года мэр Конотопа Артем Семенихин, которого жестоко избили неизвестные, обвинил Молотка в нападении и попытке убийства.

На 188 округе в Хмельницком снова побеждает нардеп, член фракции “Воля народа” Сергей Лабазюк. В Раде 7 созыва голосовал за “диктаторские законы”. В следующем парламенте представлял Украину в ПАСЕ. Лабазюк - предприниматель, основал группу аграрных компаний “Vitagro”. Состоял в аграрном комитете, что может быть расценено как конфликт интересов. Связанные с Лабазюком фирмы получили около 60 млн грн дотаций.

Фото: facebook/Сергій Лабазюк Сергей Лабазюк

“Наш край”

В списке наименее депутатов, по мнению “ЧЕСНО”, также попал нардеп, член партии “Наш край” Антон Киссе. Он переизбирался по 142-ому одесскому округу (Арцыз). Киссе - один из лидеров болгарской общины Одесской области, в 2015 году был среди организаторов так называемой “Бессарабской народной республики”. “Мы вынуждены были в апреле 2015 года году взять нашу броне-группу, наш спецназ и следователей и ночью сделать 700 километровый марш из Краматорска в Одессу. Чтобы потом провести одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и так далее. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман, а также через Днестр и объявить о создании Бессарабского народного совета”, - заявлял глава СБУ Василий Грицак.

Другой член партии “Наш край” Александр Фельдман побеждает на 174-ом округе в Харькове и в шестой раз становится нардепом. В 2011 году из БЮТ перешел в Партию регионов. Объяснил это среди прочего “несогласием с уходом БЮТ в риторику национализма, из-за которой в союзниках Тимошенко оказался такой известный русофоб и антисемит, как Левко Лукьяненко”. Голосовал за “диктаторские законы”. Фельдмана неоднократно вносили в список самых богатых украинцев. Основанная им группа компаний АВЭК входит в число крупнейших девелоперов, инвестирует в строительство недвижимости. Семья Фельдманов владеет самым большим рынком в Харькове “Барабашово”.

Фото: facebook/Александр Фельдман Александр Фельдман

“Возрождение”

Экс-глава партии “Возрождение” Виктор Бондарь победил на округе в Староконстантинове Хмельницкой области (191). Работал в Секретариате Виктора Ющенко, затем - министром транспорта, главой Днепропетровской ОГА. С 2012 года - нардеп в фракции Партии регионов, голосовал за “диктаторские законы”. В Раде 8 созыва возглавлял группу “Возрождение”, кнопкодавил.

После того, как экс-регионал Юрий Шаповалов, не смог попасть в Зекоманду, пошел самовыдвиженцем от Кременчуга (146 округ) и победил. Таким образом он получил мандат в третий раз. В Раде №8 кнопкодав. Входил в ту же группу “Возрождение”, которую относят к “сфере интересов” Игоря Коломойского.

Его коллега по этой группе - Олег Кулинич - прошел в Раду по округу №147 от Миргорода. Нардеп-кнопкодав состоял в аграрном комитете, хотя владеет сельхозпредприятиями, что может быть расценено как конфликт интересов. Проявил себя как один из самых активных членов комитета, предложив наибольшее количество поправок к законов.

Фото: facebook/ Олег Кулініч Олег Кулинич

Укрепил свои позиции в Умани (200 округ) еще один нардеп из группы “Возрождения” Антон Яценко, подозреваемый в махинациях на тендерах. Экс-регионал голосовал за “диктаторские законы”. Кнопкодав и фигурант многочисленных журналистских расследований. В частности, он контролировал союз общественных организаций “Тендерная палата Украины”, которая имела исключительные полномочия по контролю над государственными закупками. Государственные предприятия вынуждены были покупать у структур Яценко “информационные услуги”, которые обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки. Игорь Коломойский в интервью Bihus.info рассказал, что Антон Яценко обращался к нему с просьбой помочь присоединиться к партии Зеленского.

Беспартийные

Один из самых богатых украинцев Александр Герега в третий раз побеждает на округе в Дунаевцах (192) Хмельницкой. Экс-регионал вместе с женой Галиной владеет сетями гипермаркетов “Эпицентр” и “Новая линия”. Журналисты писали, что супруги Гереги продолжают вести бизнес в Крыму. При этом они включены в российский санкционный список.

Фото: предоставлено пресс-службой Александр Герега

Еще один экс-регионал, нардеп Верховной Рады 5-7 созывов Игорь Рыбаков проходит в парламент от 207 округа в Корюковке Черниговской области. Рыбаков впервые “прославился” еще в парламенте 6-го созыва, когда покинул фракцию БЮТ, поставив под угрозу существование коалиции “Нашей Украины” и Блока Тимошенко. В следующем созыве Рыбаков стал одним из организаторов процесса подкупа оппозиционных народных депутатов в Верховной Раде в интересах Партии регионов. Всего в группы Рыбакова “Реформы во имя будущего” было вовлечено двадцать нардепов-перебежчиков. По словам депутата Романа Забзалюка, за переход в группу Рыбакова ему заплатили $450 тысяч единоразово плюс $25 тысяч ежемесячно. В парламенте седьмого созыва Рыбаков входил во фракцию ПР, голосовал за “диктаторские законы”.