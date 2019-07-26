Лайфхак для депутатів. Медведчук ТВ. Частина 2

Поки що чинний депутат Олексій Мушак дає поради майбутнім парламентарям, які незабаром вперше зайдуть до Ради. Такі поради ви не знайдете у книжках і не почуєте від модних YouTube-блогерів. Цей життєвий досвід також буде актуальним для всіх хто хоче займатися політикою.

Перед парламентськими виборами телеканал NewsOne злетів з котушок і анонсував телеміст з російським телеканалом "Россия1".

Громадянське суспільство звісно ж завадило такій інформаційній війні в тилу, але осад залишився.

Фото: Lb.ua

Ні для кого не секрет, що кум російського президента Віктор Медведчук через свого соратника Тараса Козака фактично володіє трьома великими інформаційними телеканалами: 112 Україна, NewsOne та ZIK.

Вже незабаром перед майбутніми депутатами постане величезна дилема - ходити їм на ці телеканали чи не ходити?

Пропоную кілька сухих фактів, які допоможуть "новим обличчям" зважити всі "за" та "проти".

Найперше: ви маєте розуміти, що в Україні всі популярні і рейтингові телеканали належать олігархам.

За ІСТV, «Інтером», 1+1, ТРК "Україна", "Прямий" та за вищезгаданими телеканалами стоять представники найбільших промислових груп.

Існують ще маленькі неолігархічні медіа, які фінансують з держбюджету або грантодавцями, та на них орієнтується зовсім не така широка маса людей як, наприклад, на "плюси".

Друге: навіть якщо ви захочите ходити на програми "Право на владу", "Свобода слова" чи інші – чому ви вирішили, що вас туди покличуть? На топові телеканали запрошують лише топових спікерів.

Якщо ви новий і маловідомий депутат, а таких в наступній Раді буде 75% – з чого ви взяли, що ви цікаві великим медійним машинам? Те саме стосується всіх починаючих політиків незалежно від посади.

Третє: оскільки 112, NewsOne, ZIK виключно інформаційні, їхні ефіри тривають безперестанку, тому вони готові відкривати свої двері не тільки найпопулярнішим політикам.

Ба більше, на телеканалах Медведчука журналісти піднімають нішеві теми, які важливі гостям, і на які не витрачають часу великі телеканали.

Наприклад, там можуть обговорювати теми щодо легалізації проституції чи узаконення медичного канабісу, ЛГБТ. Були окремі 2-годинні ефіри з приводу ринку землі або інших вузьких тем.

Які тоді мінуси від відвідин 112, NewsOne, ZIK? Їх два.

Це репутаційні загрози і гра на чужому полі.

Будьте готові, що якщо ви станете гостем на ток-шоу цих телеканалів, вас використовуватимуть як ширму для популістів і близьких до цих телеканалів політичних груп. Причому ніяких сценаріїв не треба. Все буде природньо, особливо якщо у вас є якась чітка позиція.

Знаючи про мої ліберальні погляди на економіку, мене запрошували на програми, щоб протиставити Вадиму Рабіновичу чи Іллі Киві. Тема проста «Як вижити на 1700 грн в місяць, коли комуналка 2500 грн?».Це завжди невигідні для мене телеефіри, коли вони піаряться на темі тарифів і пенсій, а я розповідаю про жорсткі рецепти заради збагачення українців.

Попри це все, я приходив на ці ток-шоу, щоб донести людям свої ідеї.

– Я говорив, що для ефективності боротьби з корупцією потрібно провести велику і остаточну приватизацію;

– Відстоював важливість відкриття ринку землі;

– Заявляв, що заради ефективності держслужбовців, їм варто піднімати зарплати.

За цю можливість я постійно розплачувався тим, що на цих телеканалах з мене робили об’єкт ненависті для соціально незабезпечених. Натомість я отримав визнання та щиру повагу прошарку людей, для яких можливості значать більше ніж гарантований кусень ковбаси.

Також врахуйте, що в кулуарах парламенту чи Кабміну вам все одно доведеться спілкуватися з журналістами 112, NewsOne, та ZIK.

Тому раджу комунікувати з журналістами інформаційних телеканалів виключно у форматі «Live». Застерігаю, коротко висловлюйте думку й уникайте довгих резюмувань. Вони вам можуть лише нашкодити, якщо ваші цитати вириватимуть з контексту.

Наведу мій особистий прокол зі спілкування з журналістами NewsOne. Кілька років тому я пояснював журналістам, що солідарна пенсійна система в Україні є мертвою. Сьогодні працюючі українці сплачують податки у пенсійний фонд без жодної системи накопичень. З таким успіхом, ті кому сьогодні 30 років, у своїй старості залишаться без соцвиплат, адже пенсіонерів стане значно більше, ніж працюючих.

Крім цього я деталізовано розказав про приклад азійських країн – скасування соціальних виплат в обмін на розвиток економіки. Тобто гроші з усіх соціальних і спеціальних фондів спрямовуємо на розвиток економіки. А вже потім отримуємо прибутки і можливість людині відкласти гроші на старість та не залежати від держави.

З цього прикладу телеканал зробив цілу нарізку з підводкою, що я нібито закликаю скасувати пенсії українцям. Для мене це був надсерйозний репутаційний удар. Цю тему мусолили майже два роки, а я отримав масу ненависті від старших людей.

Звісно, ви взагалі можете не ходити на ефіри телеканалів з орбіти Медведчука. Такий варіант також може бути робочим.

Але тоді готуйтеся розвивати свої публічні таргетингові сторінки у соцмережах. Проста особиста сторінка не підходить для донесення вашої позиції, адже ви будете залежними від алгоритмів Facebook.

Якщо хочете, щоб через п’ять років про вас говорили не лише «був такий депутат», а й згадували, чим ви займалися – вам доведеться знаходити додаткових 3-4 тисячі доларів щомісяця.

Про те, де взяти ці гроші – читайте мій пост у Facebook.