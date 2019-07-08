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NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ

Телеканал заявил об угрозе нападения.

NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ
Фото: Россия 24

Украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, отменил планировавшийся на 12 июля телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить".

Об этом говорится на сайте телеканала.

"NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - сказано в заявлении.

Телемост с Россией был анонсирован вечером 7 июля в эфире передачи "Вести недели" на "Россия 1". По словам Дмитрия Киселева, "откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", и его назнаили на 12 июля. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов - с украинской.

Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций NewsOne.

Телеканал считает, что угрозы, связанные с телемостом, "возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы".

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