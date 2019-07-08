Президент Владимир Зеленский считает заявления о проведении телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия-1" предвыборным пиар-ходом.

Об это он заявил в своем видеообращении.

"Надо поговорить? Давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы умные люди и должны на мгновение отключить эмоции и немного включить головы. Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас с вами на два лагеря... Одному политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды. Мы же братские народы... Подумаешь - тысячи погибших наших ребят"... Второй лагерь - политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы...", - сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев сохранять спокойствие и пообещал соответствующую реакцию.

Он также обратился к журналистам этих телеканалов и напомнил им, что они - "не собственность и не коллекция Медведчука".

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Глава СБУ инициировал проведение внепланового совещания и призвал СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112-Украина".

Спикер Рады Андрей Парубий, в свою очередь, призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост.