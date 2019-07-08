Данилюк: строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России

СНБО работает над решениями по поводу телемоста с РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал информацию о подготовке проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия-1".

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами", - написал Данилюк.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности работают над решениями.

"Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес. Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных «мостов» уже становится специализацией России", - подчеркнул Данилюк.

Он также призвал реагировать на действия РФ "уверенно, без лишних эмоций и паники".

"Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - пояснил секретарь СНБО.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.