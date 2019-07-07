Почетный патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24". Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием "Ничего святого" опубликован 6 июля на YouTube.

"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами томос - плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты", - написал в Фейсбук украинский журналист Милан Лелич, который первым обратил внимание на интервью.

В разговоре с российской журналисткой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате. Филарет отказался признавать решения "так называемой ПЦУ".

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