Центризбирком уведомил "Слугу народа" о двойном гражданстве четырех кандидатов

Ранее кандидат Куницкий подтвердил наличие у него израильского паспорта, еще одного - партия исключила из списка.

Центральная избирательная комиссия Украины уведомила партию "Слуга народа" о двойном гражданстве четырех кандидатов в нардепы от политсилы. Об заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 6 июля.

По его словам, речь идет об Александре Куницком, Андрее Холодове, Михаиле Соколове и Валерии Божике.

"ЦИК направил данные о гражданстве и других жизненных обстоятельствах четырех кандидатов от партии "Слуга народа". Это Куницкий, Холодов, Соколов и Божик. Дело в том, что многие политические партии рассказывали, что они будут чистить списки. И ЦИК не имеет компетенции или оснований проверять законность приобретения или лишения двойного гражданства. Это не наша компетенция, это пусть органы проверяют, было ли гражданство приобретено законным образом, не было, есть оно вообще или нет. Мы просто получили информацию от неравнодушных граждан и предоставили ее политическим партиям, которые заявляли о том, что они еще не закрыли съезды", – рассказал Радченко.

Он также сообщил, что ЦИК может только сообщить партии об этой информации.

"Мы просто предоставили информацию. Это уже политическая ответственность партии, которая сначала говорит, что у нас все хорошие, белые, пушистые, а потом будем вычищать списки, потом пост-праймериз... ЦИК направила письма в политическую партию "Слуга народа". Пусть разбираются", – подчеркнул замглавы ЦИК.

Ранее сегодня сообщалось, что партия "Слуга народа" на закрытом съезде исключила из списка семь кандидатов в народные депутаты. Среди них - Михаил Соколов, он баллотировался по 99 округу в Кропивницком.

Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, ранее подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

В Законе Украины "О выборах" нет пункта о двойном гражданстве, требуется быть гражданином Украины и проживать в Украине в течение последних пяти лет. Однако согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.