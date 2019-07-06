Баканов представил новых глав СБУ в Закарпатской и Львовской областях

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов во время рабочей поездки с президентом Владимиром Зеленским во Львовскую область и Закарпатье представил новых руководителей региональных управлений СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в фейсбуке.

Так, начальником областного управления украинской спецслужбы во Львовской области назначен Александр Бондарук.

В ходе представления Бондарука на должность глава государства в частности поручил Службе выяснить обстоятельства пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов и последующих техногенных проблем в городе и "привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных лиц, причастных к противоправным действиям".

В Ужгороде Иван Баканов представил Ивана Рудницкого на должность руководителя управления СБУ в Закарпатской области.

Врио главы СБУ обозначил перед назначенными руководителями региональных управлений Службы первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности борьбы с контрабандой и противодействию системной коррупции.

Он также сообщил присутствующим о проведении СБУ совместно с ГБР и ГФС и спецслужбами Великобритании и Польши одной из самых масштабных операций в истории ЕС и Украины по блокированию деятельности международной группировки, которая организовала контрабанду табачных изделий из нашей страны в Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил бизнесмена Игоря Бондаренко председателем Закарпатской области. Львовскую область возглавил 35-летний юрист Маркиян Мальский.