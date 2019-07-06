Суд отклонил иск о снятии Саакашвили с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу отказал в удовлетворении иска Партии пенсионеров Украины к ЦИК о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил", передает "Интерфакс-Украина".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ред.)…отказать полностью", - говорится в решении суда.

В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине беспрерывно в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Напомним, в конце июня ЦИК по решению суда пустила партию Саакашвили на выборы. От "Руха новых сил" баллотируются 97 человек. В первую пятерку списка вошли Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.