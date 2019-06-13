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Список партии "Рух новых сил" возглавили Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой

Лидер партии – Михаил Саакашвили

Список партии "Рух новых сил" возглавили Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой
Фото: EPA/UPG

Первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Рух новых сил" входят лидер этой партии Михаил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Об этом сегодня сообщил лидер партии Михаил Саакашвили на пресс-конференции.

"Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям... Мы идем туда не коалиции создавать, ни в должностях принимать участия. Мы идем туда бороться, подымать Украину и сажать", - отметил Саакашвили.

Также в списке указаны Елена Терещенко (общественная активистка, жена Мишеля Терещенко, баллотирующегося в Глухове от "Самопомощи"), Дмитрий Булах (глава "Харьковского антикоррупционного центра"), Анна Соломатина (экс-руководительница Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК, заявившая, что агентство контролирует Администрация президента), Олег Михайлик (одесский активист, на которого совершили покушение в сентябре 2018 года), Игорь Черняк, Валерия Коломиец, Владимир Гавриш, Андрей Зозулинский, Владимир Ланда, Дарина Чиж, Сергей Гавруша, Евгений Лукьянец, Андрей Подзега, Сергей Яковенко и Анна Волк.

Согласно закону о выборах народных депутатов, в Верховную Раду может быть избран гражданин старше 21 года, который проживает в Украине в течение последних пяти лет.

Саакашвили не соответствует последнему требованию, но считает, что его могут допустить к выборам.

"Есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует по уважительным причинам. В моем случае президент Украины отменил указ своего предшественника и признал, что это [прекращение гражданства] было незаконно. Если это было незаконно, то мое отсутствие было уважительным", - считает он.

Саакашвили сообщил, что если Центризбирком откажется его зарегистрировать и суд подтвердит это решение, он с ним смирится.

Напомним, Саакашвили последний год провел в эмиграции после того, как Петр Порошенко аннулировал его украинское гражданство. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, и 29 мая политик прилетел в Украину. В тот же день он заявил, что не будет участвовать в выборах Верховной Рады.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили повести на выборы его партию "УДАР", но Саакашвили отказался.

8 июня Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в парламентских выборах.

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Источник: "Украинские новости"
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