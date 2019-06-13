Из-за популистской политики Украина не сможет проводить экономические реформы, - мнение

"Не те люди управляют процессами, которые могут дать результат".

Упрощенная популистская политика, которой придерживается новая команда, делает невозможным в ближайшее время проведения экономических реформ. Об этом заявил Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Чтобы решить сложные задачи, в том числе экономические, необходимо опираться на политику нового качества - сложную и результативную. Однако, если проанализировать процессы, которые сегодня происходят, мы идем к упрощению политики. В обществе утверждается мнение, что единственный инструмент управления - это голосование парламентским большинством. Но это не так", - высказался юрист.

По его мнению, для того, чтобы наладить жизнь общества, надо проявить умение концентрировать ресурсы: человеческие, технологические, инновационные.

"Мы имеем серьезную проблему в том, что не те люди управляют процессами, которые могут дать результат. Зеленскому и его команде следовало бы активнее общаться с различными профессиональными средами и обществом относительно важнейших проблем. Но мы наблюдаем, как президент общается с парламентом", - сказал Николай Сирый.

Эксперт считает, если двигаться в русле популистской политики, надо честно признать, что в ближайшие несколько лет страна не будет иметь перспективы провести эффективные экономические реформы.

"Сказать, что правительство плохое и оно должно уйти - это слишком упрощенная управленческая и политическая конструкция. Прежде всего надо сказать обществу - в чем проблема. Почему Украина не сделала более решительных экономических шагов за последние два года? Пусть 2014-2015 были шоковыми, но по крайней мере с 2017 года мы были обязаны более стремительно и динамично развивать экономику. Почему этого не произошло, должны объяснить новые политические команды ", - считает юрист.

По его мнению, Украина имеет потенциал достичь и удерживать рост ВВП на уровне 10-12% ежегодно в течение длительного времени.