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​Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Победитель станет премьер-министром.

​Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании
Мэр Лондона Борис Джонсон
Фото: EPA/UPG

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с большим отрывом выиграл первый тур выборов лидера Консервативной партии.

Как сообщает BBC, в четверг утром 313 депутатов Палаты общин приняли участи в голосовании, и 114 из них выбрали Джонсона. За его главных конкурентов, нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды Майкла Гоува, проголосовали 43 и 37 коллег-депутатов соответственно.

В следующий тур вышли бывший министр "брексита" Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр международного развития Рори Стюарт (19) и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20).

Трое из десяти кандидатов - Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер - выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.

Выборы с постепенным выбыванием продолжатся на следующей неделе, и голосовать в следующих турах по-прежнему будут только тори-депутаты Палаты общин. Не позже 20 июня кандидатов должно остаться только двое, и выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Победитель выборов заменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

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