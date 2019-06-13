Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
ГлавнаяПолитика

Аваков напомнил кандидатам о необходимости соблюдения закона во время предвыборной кампании

Министр предостерег участников предвыборной гонки от применения сомнительных и противозаконных схем.

Аваков напомнил кандидатам о необходимости соблюдения закона во время предвыборной кампании
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел готовится к обеспечению безопасности во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Об этом сегодня, 13 июня, во время совещания сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба.

«Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство по правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям», - сказал Арсен Аваков.

При этом он призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

«Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборов, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГосЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии», - сказал Арсен Аваков.

При этом он отметил, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью ОПОРА.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также