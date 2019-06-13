Аваков напомнил кандидатам о необходимости соблюдения закона во время предвыборной кампании

Министерство внутренних дел готовится к обеспечению безопасности во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Об этом сегодня, 13 июня, во время совещания сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба.

«Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство по правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям», - сказал Арсен Аваков.

При этом он призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

«Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборов, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГосЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии», - сказал Арсен Аваков.

При этом он отметил, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью ОПОРА.