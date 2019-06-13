Госбюро расследований открыло производство в отношении экс-главы КС Шевчука

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Следователи ГБР начали уголовное производство в отношении Шевчука по факту злоупотребления служебным положением.

Иванова добавила, что дело было открыто после обращения народного депутата о том, что Шевчук незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил Шевчука в отставку. Судья назвал это "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти".