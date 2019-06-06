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ГБР расследует возможную попытку скрыть убийство 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

ГБР расследует возможную попытку скрыть убийство 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком
Кирило Тлявов
Фото: UAportal

Государственное бюро расследований начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании правоохранительного комитета в Верховной Раде.

Он отметил, что бюро получило информацию о ранении ребенка 1 июня в 5:20 и в 13:00 открыло дело по факту тяжкого телесного повреждения.

При этом, по словам Трубы, в этот же день начала появляться информация о возможном травмировании ребенка из-за падения, а не от огнестрельного ранения.

Учитывая это, ГБР открыло новое уголовное производство по ст. 396 (умышленное сокрытие преступления) Уголовного кодекса.

Детективы бюро расследуют, была ли специально распространена ложная информация в СМИ и причастна ли к этому полиция.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу.

4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.

Прокуратура заявляет, что патрульные полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Через три для Кирилл скончался в реанимации.

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