​США направили Британии официальный запрос на экстрадицию Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает источник Washington Post.

По его информации, запрос был отправлен в четверг.

Договор между США и Великобританией предусматривал, чтобы запрос был направлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, который произошел 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Этот же договор запрещает США преследовать основателя WikiLeaks в судебном порядке за любые предполагаемые преступления, выходящие за рамки указанных в запросе о выдаче.

Сейчас Ассанж находится в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Напомним, Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию или Соединенные Штаты. В начале апреля он покинул посольство и сразу же был арестован.

В мае Министерство юстиции США обнародовало 17 уголовных обвинений против Ассанжа.

В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме.