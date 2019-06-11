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​США направили Британии официальный запрос на экстрадицию Ассанжа

Сейчас основатель WikiLeaks находится под арестом.

​США направили Британии официальный запрос на экстрадицию Ассанжа
Джулиан Ассанж
Фото: EPA/UPG

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает источник Washington Post.

По его информации, запрос был отправлен в четверг.

Договор между США и Великобританией предусматривал, чтобы запрос был направлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, который произошел 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Этот же договор запрещает США преследовать основателя WikiLeaks в судебном порядке за любые предполагаемые преступления, выходящие за рамки указанных в запросе о выдаче.

Сейчас Ассанж находится в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Напомним, Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию или Соединенные Штаты. В начале апреля он покинул посольство и сразу же был арестован.

В мае Министерство юстиции США обнародовало 17 уголовных обвинений против Ассанжа.

В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме.

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