Основатель WikiLeaks покинул посольство Эквадора и арестован

Полиция Лондона 11 апреля арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора отказались предоставлять ему политическое убежище.

Об этом пишет BBC.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

В марте 2018 года Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение обещание не вмешиваться в международную политику. Это произошло после заявления Ассанжа с критикой высылки российских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

В конце сентября Ассанж ушел с поста главреда WikiLeaks из-за отсутствия интернета. На пост он назначил своего давнего соратника Кристина Храфнсона.