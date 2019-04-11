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Основатель WikiLeaks покинул посольство Эквадора и арестован

Власти Эквадора отказали Ассанжу в убежище.

Основатель WikiLeaks покинул посольство Эквадора и арестован
Фото: EPA/UPG

Полиция Лондона 11 апреля арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора отказались предоставлять ему политическое убежище.

Об этом пишет BBC.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Ранее МИД Эквадора заявлял, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

В марте 2018 года Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение обещание не вмешиваться в международную политику. Это произошло после заявления Ассанжа с критикой высылки российских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

В конце сентября Ассанж ушел с поста главреда WikiLeaks из-за отсутствия интернета. На пост он назначил своего давнего соратника Кристина Храфнсона.

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