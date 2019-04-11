В Индии начались 5-недельные выборы в парламент

Очередь к избирательному участку в одном из индийских штатов

В Индии начались парламентские выборы, которые могут стать самыми массовыми в мировой истории по количеству избирателей: в голосовании примут участие около 900 млн человек. Голосование пройдет в семь этапов (с 11 апреля по 19 мая), подсчет голосов планируют завершить к 23 мая, пишет "Би-Би-Си".

Кроме массовости, индийские выборы отличаются молодым возрастом избирателей: около 65% населения Индии моложе 35 лет.

На места в нижней палате парламента претендуют около 8 тыс. кандидатов. Партия, которая получит большинство и сможет создать коалицию, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром. За победу соревнуются две основные политические силы - индуистская партия Бхаратия Джаната (Индийская народная партия) действующего премьера Нарендры Моди и «Индийский национальный конгресс» под руководством Рахула Ганди - внука Индиры Ганди.

Согласно индийскому законодательству, избирательные участки должны быть в пешей доступности для граждан - на расстоянии не более 2 километров. Усиленные меры безопасности введут на избирательных участках в штате Джамму и Кашмир, где активные исламистские группировки.

Первые выборы в истории Индии прошли в 1951-1952 годах, они длились около 3 месяцев. Между 1962 и 1989 годами выборы проходили за четыре-десять дней, а четырехдневные выборы в 1980 году были самыми короткими в стране.

Напомним, 21 апреля в Украине пройдет второй тур выборов президента, на пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.