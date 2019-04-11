Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Приват для президента
Приват для президента
Британские эксперты подтвердили, что причиной Смоленской авиакатастрофы были взрывы
Британские эксперты подтвердили, что причиной Смоленской авиакатастрофы были взрывы
Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)
ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Ученые впервые показали изображение черной дыры
Ученые впервые показали изображение черной дыры
ГлавнаяМир

В Индии начались 5-недельные выборы в парламент

Голосование завершится 19 мая.

В Индии начались 5-недельные выборы в парламент
Очередь к избирательному участку в одном из индийских штатов
Фото: EPA/UPG

В Индии начались парламентские выборы, которые могут стать самыми массовыми в мировой истории по количеству избирателей: в голосовании примут участие около 900 млн человек. Голосование пройдет в семь этапов (с 11 апреля по 19 мая), подсчет голосов планируют завершить к 23 мая, пишет "Би-Би-Си".

Кроме массовости, индийские выборы отличаются молодым возрастом избирателей: около 65% населения Индии моложе 35 лет.

На места в нижней палате парламента претендуют около 8 тыс. кандидатов. Партия, которая получит большинство и сможет создать коалицию, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром. За победу соревнуются две основные политические силы - индуистская партия Бхаратия Джаната (Индийская народная партия) действующего премьера Нарендры Моди и «Индийский национальный конгресс» под руководством Рахула Ганди - внука Индиры Ганди.

Согласно индийскому законодательству, избирательные участки должны быть в пешей доступности для граждан - на расстоянии не более 2 километров. Усиленные меры безопасности введут на избирательных участках в штате Джамму и Кашмир, где активные исламистские группировки.

Первые выборы в истории Индии прошли в 1951-1952 годах, они длились около 3 месяцев. Между 1962 и 1989 годами выборы проходили за четыре-десять дней, а четырехдневные выборы в 1980 году были самыми короткими в стране.

Напомним, 21 апреля в Украине пройдет второй тур выборов президента, на пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также