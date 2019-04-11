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Трамп назвал "российское" расследование попыткой переворота

В итоговом отчете спецпрокурора Мюллера указывается на отсутствие сговора.

Трамп назвал "российское" расследование попыткой переворота

Дональд Трамп заявил, что расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США и возможного сговора его кампании с Кремлем было попыткой государственного переворота.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщает Укринформ.

"Это было незаконное расследование, оно было инициировано незаконно, и все что было в нем, было искажено", - отметил Трамп.

Он добавил, что в процессе были замешаны "грязные копы", назвав фамилии бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, которых Трамп уволил с должностей.

"Это было попыткой переворота, попыткой свергнуть президента. Мы их победили", - заявил глава Белого дома.

Он назвал действия правоохранительных органов, которые инициировали расследование, противоречащими Конституции США.

"То, что они сделали, было позорным. То, что они сделали, было ужасным. Это - против нашей Конституции", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в итоговом отчете Мюллера указывается на отсутствие сговора.

Трамп при этом выразил надежду, что генеральный прокурор Уильям Барр установит все, что привело к началу этого расследования, которое он в очередной раз назвал "охотой на ведьм".

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер действительно не нашел доказательств сговора Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако сами обвинения в российском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

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