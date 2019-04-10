Госдеп США предостерег Египет от покупки российских вооружений

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что США введут санкции против Египта, если он не откажется от закупки российских вооружений, в частности, истребителей Су-35.

Об этом он заявил выступая в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ясно дали понять, что в случае приобретения этих систем в отношении режима будут применены санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций", - сказал Помпео.

Он отметил, что Египет заявил, что представляет себе возможные последствия, и выразил надежду, что Каир откажется от этой сделки.

Тем не менее, как отмечают западные СМИ, несмотря на серьезные разногласия по этому вопросу, президент США Дональд Трамп очень тепло принял президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси в минувший вторник.

Напомним, Египет и Россия договорились о поставках 20 Су-35.