США призвали не вмешиваться в формирование нового правительства Молдовы

Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и уважали основные права, считают в Соединенных Штатах.

В США призвали уважать результаты выборов в Молдове и не вмешиваться в формирование нового правительства. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдове проявлять сдержанность и договариваться о пути вперед через политический диалог. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и уважали основные права. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без вмешательства", - говорится в заявлении.

В Госдепе также добавили, что общей целью США является обеспечение процветающего и демократического будущего Молдовы и ее граждан.

Напомним, Конституционный суд Молдовы 9 июня отстранил президента Игоря Додона и передал его полномочия экс-премьеру Павлу Филипу. Он сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с происходящим в Молдове. В его заявлении говорится, что молдавские политические силы должны урегулировать нынешний кризис в правовом поле.