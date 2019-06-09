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Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона

Полномочия президента передали экс-премьеру Павлу Филипу.

Конституционный суд Молдовы временно отстранил Додона
Игорь Додон
Фото: EPA/UPG

Конституционный суд Молдовы, который считается подконтрольным миллиардеру Владимиру Плахотнюку, 9 июня отстранил президента Игоря Додона и передал его полномочия экс-премьеру Павлу Филиппу из команды Плахотнюка.

Как пишет молдавское издание NewsMaker, решение приняли из-за того, что Додон не распустил парламент.

"Павел Филип обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента Х созыва", - говорится в решении.

Кроме того, судьи КС подчеркнули, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

За час до отстранения Додон написал на своей странице в Facebook: "Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".

Он сообщил, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти, а также призвал народ Молдовы выходить на мирные протесты.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента. Согласно разъяснению, парламент должен был завершить формирование правительства до 7 июня включительно (в течение 90 дней после выборов), но этого не произошло. Додон распустить парламент отказался.

8 июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM объединились, сформировав новое правительство. Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, а лидер Демпартии Владимир Плахотнюк - узурпацией власти.

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