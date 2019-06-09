В Казахстане начались досрочные президентские выборы

В Казахстане в воскресенье, 9 июня, началось голосование на внеочередных выборах главы государства, в которых впервые не принимает участие Нурсултан Назарбаев. Об этом пишет Интерфакс.

В окончательный список вошли семь кандидатов, среди которых - исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутат Дания Еспаева, представитель коммунистической партии Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садыбек Тугел и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Графы "против всех" в бюллетенях нет.

Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур. В нем могут участвовать два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Президента республики избирают на пять лет в ходе всеобщего прямого голосования. Глава государства имеет право занимать свой пост не более двух сроков подряд.

В начале мая все кандидаты на пост президента сдавали экзамен на знание государственного языка. Общественный деятель Жуматай Алиев допустил 19 ошибок в письменном сочинении, поэтому ЦИК страны не допустил его к участию в выборах.

Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.