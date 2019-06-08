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Мадуро распорядился открыть границу с Колумбией

Граница между Венесуэлой и Колумбией была полностью закрыта четыре месяца.

Мадуро распорядился открыть границу с Колумбией
Гуманитарная помощь для Венесуэлы на границе с Колумбией, февраль 2019
Фото: EPA/UPG

Венесуэла откроет отдельные участки границы с Колумбией в штате Тачира, которые были закрытыми с февраля 2019 года из-за поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава государства Николас Мадуро в субботу, 8 июня, в своем микроблоге Twitter.

"Мы - мирный народ, который решительно защищает свою независимость и самоопределение", - написал Мадуро.

Благодаря восстановлению пешеходного сообщения через несколько мостов с колумбийским городом Кукута тысячи жителей Венесуэлы смогут работать, посещать школу или совершать покупки в соседнем государстве, пишет Немецкая волна.

Границу между Венесуэлой и Колумбией полностью закрыли в феврале 2019 года, когда временный президент страны Хуан Гуайдо попытался доставить в страну гуманитарные грузы. Николас Мадуро назвал эту акцию попыткой подготовки военного переворота.

Месяц назад правительство Венесуэлы открыло границу с Бразилией и карибским островом Аруба, являющимся субъектом федерации в составе Королевства Нидерланды.

С начала 2019 года в Венесуэле идет борьба за власть между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя в январе временным президентом.

1 мая Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода", но эта попытка не увенчалась успехом. По словам Гуайдо, режим Мадуро спасли тогда российские военные.

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