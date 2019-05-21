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Центробанк Венесуэлы решил отказаться от международных карт Visa, Mastercard и Maestro

Дебетные карты закроют уже этой осенью, кредитные - в начале 2020 года.

Центробанк Венесуэлы решил отказаться от международных карт Visa, Mastercard и Maestro
Фото: bancaynegocios.com

Центральный банк Венесуэлы совместно с местным Управлением банковского надзора решили запустить собственную платежную систему и полностью приостановить операции с Visa, Mastercard и Maestro к концу января 2020 года. Об этом сообщает Banca y Negocios.

Операции по дебетовым картам указанных платежных систем должны быть прекращены в Венесуэле уже с 30 ноября, а по кредитным - с 30 января 2020 года.

Банкам предписано сформировать собственную систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации. Каждому банку в целом на реализацию программы отводится два месяца.

Напомним, в Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический и экономический кризис. В отношении страны введен ряд международных санкций, однако в обход ограничений страна получила 570 миллионов долларов от продажи золота. В результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня в 7,9 млрд долларов.

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