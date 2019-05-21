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Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ об увеличении производства.

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана. Тегеран уже проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем решении, но в агентстве пока не прокомментировали эту информацию, передает DW.

В то же время, как отмечает АР, "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за пределы ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран будет использовать большее количество центрифуг, которое ограничено атомной соглашением. Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально разрешенного, согласно условиям договора, объема запасов низкообогащенного урана - 300 килограмм.

15 мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

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