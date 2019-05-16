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МИД Ирана назвал американские санкции непреемлемыми

Мухаммед Зариф подчеркнул,что его страна привержена международному ядерному соглашению.

МИД Ирана назвал американские санкции непреемлемыми
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф назвал ужесточение санкций США неприемлемым.

Об этом сообщает АР.

"По словам министра иностранных дел Ирана его страна привержена международному ядерному соглашению, и ужесточение санкций США неприемлемо", - говорится в сообщении.

Слова Зарифа прозвучали на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, в связи с обвинениями Ирана в саботаже в отношении нефтяных танкеров в Арабские Эмираты, а также из-за отправки военных кораблей и бомбардировщиков США в Персидский залив.

Напомним, 15 мая Иран начал приостановку выполнения обязательств по ядерному соглашению 2015 года. Тегеран также угрожает возобновить работы по обогащению урана в течение двух месяцев, если не будут изменены условия ядерного соглашения.

На фоне этих событий Вашингтон, вышедший из ядерного соглашения в прошлом году, ввел секторальные санкции против производства Ираном железа, стали, алюминия и меди.

На прошлой неделе Иран уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. 15 мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки.

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