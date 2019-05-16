МИД Ирана назвал американские санкции непреемлемыми

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф назвал ужесточение санкций США неприемлемым.

Об этом сообщает АР.

"По словам министра иностранных дел Ирана его страна привержена международному ядерному соглашению, и ужесточение санкций США неприемлемо", - говорится в сообщении.

Слова Зарифа прозвучали на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, в связи с обвинениями Ирана в саботаже в отношении нефтяных танкеров в Арабские Эмираты, а также из-за отправки военных кораблей и бомбардировщиков США в Персидский залив.

Напомним, 15 мая Иран начал приостановку выполнения обязательств по ядерному соглашению 2015 года. Тегеран также угрожает возобновить работы по обогащению урана в течение двух месяцев, если не будут изменены условия ядерного соглашения.

На фоне этих событий Вашингтон, вышедший из ядерного соглашения в прошлом году, ввел секторальные санкции против производства Ираном железа, стали, алюминия и меди.

На прошлой неделе Иран уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. 15 мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки.