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Госдеп США подготовил второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей

Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года.

Госдеп США подготовил второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей
Фото: Council on Foreign Relations

Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, передает "Радио Свобода".

Томпсон назвала новые ограничения частью расширенной стратегии в отношении России.

Как сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе, а затем в РФ. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента РФ Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипалей вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Второй пакет может включать, в частности, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, понижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

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