​Британский академик расшифровал легендарный манускрипт Войнича

Академик из Бристольского университета (Великобритания) Джерард Чешир утверждает, что расшифровал манускрипт Войнича, который более 100 лет оставался загадкой для криптоаналитиков и лингвистов.

Его выводы опубликованы в журнале Romance Studies.

Манускрипт Войнича назван так в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который купил его в 1912 году у мужского духовного ордена Римско-католической церкви Ордена святого Игнатия.

Текст рукописи ранее неоднократно пытались расшифровать - еще в XVII веке одну из первых попыток предпринял пражский алхимик Георг Бареш. В XX столетии манускрипт анализировали криптоаналитики Первой и Второй мировых войн, но безуспешно.

В 1976 году частотный анализ, выполненный американским физиком Уильямом Беннеттом, показал, что структура текста характерна для естественных языков. В 2009 году исследователи из Аризонского университета провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что пергамент создан между 1404 и 1438 годами. При этом его текст никто так и не смог понять.

Фото: wikipedia.org Манускрипт Войнича

Чешир же уверяет, что расшифровал текст за две недели. За это время он определил язык и систему письма. По словам ученого, текст написан на протороманском языке - предшественнике современных романских языков, таких как португальский, французский, испанский, итальянский, румынский, каталанский и галисийский. Во время Средневековья он был распространен в пределах Средиземноморья, но редко использовался для записи официальных документов.

По словам Чешира, алфавит протороманского языка представляет собой "комбинацию незнакомых и знакомых символов". В этом языке нет специальных знаков препинания, хотя некоторые буквы имеют варианты, которые указывают на препинание или фонетические акценты. Все буквы находятся в нижнем регистре. Слова включают в себя дифтонги, трифтонги, квадрифтонги и даже квинтифонги (сложные гласные, состоящие из нескольких элементов и образующие один слог).

Академик рассказал, что планирует сосредоточиться на рукописи и полностью ее расшифровать.

Напомним, в 2015 году в Дании на острове Лолланн обнаружили рукопись сказки "Психея" всемирно известного датского писателя Ганса Кристиана Андерсена.