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Американский штат Алабама решил почти полностью запретить аборты

Принятый закон станет самым строгим в США.

Американский штат Алабама решил почти полностью запретить аборты
Фото: www.mk.ru

Легислатура Алабамы  одобрила запрет на практически любые аборты. Если республиканский губернатор подпишет этот законопроект, он станет самым строгим законом об ограничении абортов в США, пишет "Голос Америки".

Законопроект объявляет аборт тяжким преступлением – на любой стадии беременности и практически без исключений.

Губернатор Кэй Айви, которая давно называет себя противником абортов, пока не сообщила, подпишет ли она законопроект.

Выступающие против абортов политики надеются инициировать юридические тяжбы и в конечном итоге отменить историческое решение Верховного суда 1973 года по делу Роу против Уэйда, таким образом положив конец конституционному праву на аборт.

Напомним, что в декабре 2018 года парламент Ирландии, наоборот, легализовал аборты. Раньше там действовал один из самых строгих законов о прерывании беременности.

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