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Байден назвал "неприемлемой" поездку Джулиани в Украину

Кандидат в президенты США считает, что таким образом Трамп ищет компромат для будущих выборов.

Байден назвал "неприемлемой" поездку Джулиани в Украину
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден считает неприемлемой отмененную поездку адвоката Дональда Трампа, Руди Джулиани, в Украину. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Байден раскритиковал планы администрации Трампа отправить Джулиани в Украину, чтобы обсудить политические вопросы.

"Это в стиле Джулиани и нынешней администрации. Это неприемлемо. Даже если не связывать это со мной, просто неприемлемо отправлять своего адвоката в другую страну, чтобы пытаться заставить их делать что-то безосновательное", - отметил Байден.

Он также заявил, что ни он, ни его сын Хантер не делали ничего незаконного в Украине.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что личный адвокат Трампа планировал отправиться в Украину для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским. Джулиани рассчитывал, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Однако на следующий день после анонсированного визита Джулиани отменил поездку в Украину.

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