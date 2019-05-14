Сенаторы США подготовили санкции против укладчиков "Северного потока - 2"

Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных компаний, но нет у России".

Сенаторы США подготовили законопроект, который может усложнить или даже сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию.

Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию законопроекта, передает Deutsche Welle.

Согласно документу, разработанному республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, санкции предлагается ввести против европейских судов, которые прокладывают трубопровод.

Ограничения, в частности, будут введены против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. Отмечается, что непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. "Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет у России", - пояснили сенаторы.

Эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас отметила, что "это одна из немногих областей, где, по сути, "Газпрому" не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов".

Высокопоставленный республиканец, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию рассказал, что санкционный законопроект смоделирован на основе предыдущих санкций США, которые были направлены против экспорта иранской нефти. Согласно ему, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока - 2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается.

Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.

Старший научный исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью полагает, что подготовленные санкции затруднят строительство "Северного-потока - 2", но едва ли полностью его остановят.

"Россияне очень отчетливо дали понять, что они будут продолжать проект, несмотря ни на что. Россия разработает собственные технологии в данной сфере, это лишь вопрос времени", - сказал Нефью.

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РФ с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

15 апреля Совет Евросоюза утвердил изменения к газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". После того, как директиву подпишут на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, ее опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20-й день после обнародования она вступит в силу.

Согласно этой директиве, "Северный поток 2" разрешили ввести в эксплуатацию, однако ему придется соответствовать намного более жестким требованиям, нежели, например, "Северному потоку-1", действующему с 2011 года. "Северному потоку 2" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для компании газопровода.

Компания, которая отвечает за газопровод, пригрозила подать в суд Европарламента, если ей не удастся избежать новых правил.