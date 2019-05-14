Помпео: вмешательство РФ в американские выборы-2020 еще больше ухудшит отношения

Российско-американские отношения еще больше испортятся, если РФ будет вмешиваться в выборы в США в 2020 году.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи.

"Я пояснил господину Лаврову, и мы также уже об этом говорили в последние несколько месяцев, что вмешательство в избирательную кампанию в США - это вещь недопустимая. И если это будет и в 2020 году, то тогда наши взаимоотношения будут еще хуже", - цитирует Помпео Интерфакс-Украина.

"Мы призываем, чтобы они (Россия - ред.) этого не делали, мы просто этого не допустим", - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, США говорят об этом не только с Россией, но и с другими странами.

"Наши выборы - вещь для нас абсолютно священная, поэтому мы не позволим, чтобы ни одна страна вмешивалась в наши дела", - заявил Помпео.

Напомним, в апреле Министерство юстиции США опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Доклад опубликован на сайте ведомства. Спецпрокурор действительно не нашел доказательств сговора президента Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако, сами обвинения в российском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Ранее Помпео заявлял, что Россия и в 2050 году будет пытаться вмешиваться в американские выборы.