Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании в США

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года.

Он заявил об этом, открывая многотысячный митинг своих сторонников в Орландо (штат Флорида), передает "Голос Америки".

Вместе с Трампом в митинге приняли участие первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации.

На президентском самолете в Орландо также прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, представляющие Флориду, объявившая о скорой отставке пресс-секретарь Сара Сандерс (она написала в своем Twitter, что это - ее последний полет на борту президентского самолета в качестве пресс-секретаря Белого дома), сенатор Линдси Грэм и директор Белого дома по коммуникациям в соцсетях Дэн Скавино. В аэропорту их встретил губернатор Флориды Рон Десантис и его жена Кэйси.

Taking off on AF1 for my last trip as WH Press Secretary. https://t.co/JTi7vebGA5 — Sarah Sanders (@PressSec) 18 июня 2019 г.

Первым на митинге выступил вице-президент Майк Пенс. Он поднялся на трибуну стадиона Amway Center со своей супругой Карен Пенс.

"Вернулись рабочие места, вернулась уверенность в себе, и, благодаря руководству президента Дональда Трампа, вернулась и Америка. Мы только начинаем", - сказал он.

Президент Трамп начал выступление в обычной манере - он раскритиковал либеральные СМИ и заявил, что журналисты, которые пишут фейковые новости, обязательно "напишут о пустом стадионе" на этом мероприятии.

Президент США подчеркнул, что выборы 2016 года "были определяющим моментом в американской истории". После 30 минут своей речи, Трамп объявил об официальном выдвижении в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.

"Мы будем продолжать делать Америку великой снова, а затем мы, конечно, будем поддерживать величие Америки. Именно поэтому сегодня вечером я, стоя перед вами, объявляю об официальном начале моей кампании по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов. Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу", - сказал Трамп.

Во время своего выступления он также заявил, что его предшественник президент Барак Обама "ничего не сделал", когда его проинформировали о российском вмешательстве в выборы в 2016 году. Затем он обвинил демократов в нежелании смириться с выводами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы.

Между тем, пишет издание, большинство американцев (54%), согласно новому соцопросу SSRS, полагают, что Трамп выиграет выборы в 2020 году и будет переизбран на второй срок. Среди причин популярности Трампа чаще всего называют состояние экономики (26%). В вину президенту вменяют ложь (об этом сказали 13% участников исследования) и расизм (11%).

Напомним, ранее Трамп заявил, что основными его соперниками на выборах США в 2020 году будут сенатор штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.

В начале марта Байден заявил о готовности баллотироваться на выборах США в 2020 году. Он имеет имидж сторонника Украины и в администрации Обамы отвечал за развитие отношений между странами. В прошлом году Байден рассказал про телефонный звонок Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

Сандерс заявил о намерениях баллотироваться в президенты США еще в феврале. Сенатор называет Трампа "лжецом, расистом, сексистом, гомофобом и ксенофобом". Также он признал, что нынешняя кампания будет очень сильно отличаться от компании минувших выборов.