Меркель: возвращение делегации РФ в ПАСЕ возможно только при определенных условиях

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что восстановление в правах делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы возможно только при определенных условиях.

Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено любой ценой", - сказала Меркель.

Напомним, Россия лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году за оккупацию Крыма. Тогда же Россия перестала оплачивать членские взносы в Совет Европы, и в течение тех лет добивается возвращения делегации в Ассамблею.

3 июня комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.