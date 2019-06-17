Иран объявил о намерении нарушить еще одно условие ядерной сделки

Иран через 10 дней превысит лимит хранения обогащенного урана, который в 2015 году по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) был установлен на уровне 300 кг.

Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в прямом эфире иранского государственного телевидения, пишет "Немецкая волна".

"С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана и к 27 июня превысим объемы его запасов в 300 кг", - сказал он.

Камальванди признал, что Тегеран уже в четыре раза превысил объемы производства низкообогащенного урана, и сообщил о планах реализовать процесс обогащения урана "в зависимости от потребностей страны" до любого уровня, в том числе выше разрешенных 3,67%.

По его словам, для АЭС в Бушере Ирану необходим уран, обогащенный до 5%, а также обогащенный до 20% для исследовательского реактора.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Одновременно Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. Договор разрешает Ирану обогащать уран не более чем до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90%, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20%, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.