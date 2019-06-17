​Лидер Демпартии Молдовы объяснил отъезд из страны беспокойством за семью

"Вернусь в страну как можно скорее, после того как моя семья будет в безопасности"

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, который покинул страну после потери власти, пообещал вскоре вернуться. По словам Плахотнюка, он выехал за рубеж, чтобы обезопасить себя и свою семью, пишет Newsmaker со ссылкой на фейсбук политика.

Он написал, что одна из причин его отъезда за рубеж - необходимость обезопасить семью. "Моей семье нужно больше, чем когда-либо, чтобы я был рядом столько, сколько нужно, чтобы пройти через эти события и чувствовать себя в безопасности. Это мое право - принять все меры, чтобы защитить себя, мою семью или близких людей", - подчеркнул лидер Демпартии.

При этом он заявил, что скоро вернется, чтобы стать активной оппозицией и не допустить захвата Молдовы "группами интересов извне страны". "Молдаване должны руководить изнутри, а не из-за рубежа. Молдова должна быть свободной и независимой, а не становиться придатком другой страны или территории", - написал Плахотнюк.

По словам Плахотнюка, решение отдать власть было принято еще во вторник, 11 июня, но до пятницы демократы ждали диалога от трех других партий, но из-за того, что другие партии на диалог не согласились, демократы приняли это решение, чтобы не усугублять кризис. Глава ДПМ отметил, что они не держались за власть, но хотели, чтобы на их место "пришли другие политики, которые бы действовали так же независимо, как Демпартия, а не как марионетки иностранных сил".

"Те, кто сейчас в эйфории, скоро проснутся в реальности, когда они будут искать помощь даже в Демпартии, чтобы выйти из этого капкана. Мы будем готовы помочь выбраться, но не простим способ, которым Молдову и ее граждан поставили в рискованную ситуацию", - добавил Плахотнюк

В завершении он указал на то, что "он на баррикадах". "Вернусь в страну как можно скорее, после того как моя семья будет в безопасности", - резюмировал лидер Демпартии.

Напомним, что около недели в Молдове было два правительства - старое во главе с представителем ДПМ Павлом Филипом и новое, сформированное новым большинством ПРСМ-ACUM. 14 июня правительство Филипа согласилось уйти в отставку.