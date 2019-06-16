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Протесты в Гонконге продолжились, несмотря на приостановку законопроекта об экстрадиции

Люди требуют, чтобы власти вообще отказались от рассмотрения документа.

Фото: EPA/UPG

В Гонконге сотни тысяч людей в воскресенье, 16 июня, вышли на очередную массовую акцию протеста против предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай.

Как сообщает BBC, заявление властей о том, что те приостановили рассмотрение документа, не остановило недовольных.

Рассматриваемые изменения в законодательство регулируют экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Противники новых поправок опасаются, что закон об экстрадиции может быть использован против политических оппонентов правительства Китайской народной республики, живущих в Гонконге.

Накануне глава города Кэрри Лам заявила о том, что рассмотрение законопроекта будет отложено на неопределенное время.

Лидеры протеста требуют, чтобы власти вообще отказались от рассмотрения документа.

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