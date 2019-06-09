Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяМир

​В Гонконге около миллиона людей митинговали против возможности экстрадиции в Китай

Власти города планируют выдавать предполагаемых правонарушителей Китаю.

Фото: EPA/UPG

В Гонконге в воскресенье, 9 июня, прошла крупнейшая протестная акция за последние годы, в которой приняли участие около миллиона человек. Люди вышли на улицы выразить несогласие с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая, передает Немецкая волна.

Демонстранты держали в руках плакаты "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда".

Фото: EPA/UPG

До недавнего времени власти Гонконга отказывались от выдачи своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате такого шага город может утратить позиции международного финансового центра.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Многие из участников акции взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года. Нынешняя акция - крупнейшая после так называемой "революции зонтиков", когда сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также