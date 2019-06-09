Фото: EPA/UPG

В Гонконге в воскресенье, 9 июня, прошла крупнейшая протестная акция за последние годы, в которой приняли участие около миллиона человек. Люди вышли на улицы выразить несогласие с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая, передает Немецкая волна.

Демонстранты держали в руках плакаты "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда".

Фото: EPA/UPG

До недавнего времени власти Гонконга отказывались от выдачи своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате такого шага город может утратить позиции международного финансового центра.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Многие из участников акции взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года. Нынешняя акция - крупнейшая после так называемой "революции зонтиков", когда сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.