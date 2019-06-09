Почти 30 человек пострадали при аварии аттракциона в Испании

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Почти 30 людей пострадали в результате аварии в парке развлечений вблизи испанского города Севилья, на юге страны. Об этом сообщает британское издание Evening Standart со ссылкой на местные СМИ.

«28 посетителей получили травмы после того, как вращающийся диск аттракциона распался на части», - говорится в сообщении.

Девять из пострадавших госпитализировали. В городском совете Севильи сообщили, что аттракцион ранее прошел проверку на безопасность.

Продолжается расследование и выяснение причины инцидента.

Напомним, ранее в Белгороде-Днестровском 41-летний мужчина упал с аттракциона и разбился. Во время движения оборвался механизм фиксации и страховки.