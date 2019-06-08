Военно-морские силы США и России обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море в пятницу, 7 июня, передает РБК-Украина.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM — U.S. Navy (@USNavy) 7 червня 2019 р.

ВМС США сообщили, что американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой"

Пресс-служба Тихоокеанского флота России проинформировала о похожем инциденте.

Россияне утверждают, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", а затем внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова".

Чтобы избежать столкновения, российский корабль якобы был вынужден экстренно сманеврировать.

ВМС США обвинили российский корабль в "небезопасном и непрофессиональном маневре".

Напомним, ранее командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков.