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ВМС США и РФ обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море

Корабли с трудом избежали столкновения.

Военно-морские силы США и России обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море в пятницу, 7 июня, передает РБК-Украина.

ВМС США сообщили, что американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой"

Пресс-служба Тихоокеанского флота России проинформировала о похожем инциденте.

Россияне утверждают, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", а затем внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова".

Чтобы избежать столкновения, российский корабль якобы был вынужден экстренно сманеврировать.

ВМС США обвинили российский корабль в "небезопасном и непрофессиональном маневре".

Напомним, ранее командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков.

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